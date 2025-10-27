Il coraggio di mettersi in gioco di Attilio Fontana | L' evento in diretta
Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono molto più di una visione: sono il coraggio di "mettere a terra" un progetto grandioso che non tutti hanno saputo trovare. L'evento " 100 giorni a Milano Cortina 2026. Il racconto dei Giochi " esplora il ruolo chiave del territorio grazie alla sinergia tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige. Rappresentano un'impresa di rete e organizzazione, un sistema pubblico e privato che onora lo sport. A raccontare la magia che diventa realtà, in una lunga intervista con il direttore de il Giornale, Alessandro Sallusti, è la voce di chi ci ha creduto e ha scommesso un capitale non solo politico, ma soprattutto umano: il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Uno spettacolo per gli occhi Ma soprattutto, per chi ha il coraggio di mettersi in scena. ? Ordina ora sul nostro sito www.otticamaisto.it O presso il nostro store in Corso Garibaldi 102, Portici (NA) 0812565277 3533571581 - facebook.com Vai su Facebook
Gli inquilini sono stati messi alla prova nel gioco della verità: avranno avuto il coraggio di esporsi e mettersi davvero in gioco? #GrandeFratello - X Vai su X
Il coraggio di mettersi in gioco di Attilio Fontana | L'evento in diretta - Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono molto più di una visione: sono il coraggio di "mettere a terra" un progetto ... Scrive ilgiornale.it