Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono molto più di una visione: sono il coraggio di "mettere a terra" un progetto grandioso che non tutti hanno saputo trovare. L'evento " 100 giorni a Milano Cortina 2026. Il racconto dei Giochi " esplora il ruolo chiave del territorio grazie alla sinergia tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige. Rappresentano un'impresa di rete e organizzazione, un sistema pubblico e privato che onora lo sport. A raccontare la magia che diventa realtà, in una lunga intervista con il direttore de il Giornale, Alessandro Sallusti, è la voce di chi ci ha creduto e ha scommesso un capitale non solo politico, ma soprattutto umano: il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il coraggio di mettersi in gioco di Attilio Fontana | L'evento in diretta