Il Guardian (con la reporter Nicky Bandini), dopo la partita tra il Napoli e l’Inter, pone l’accento sulle nuove tendenze di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli si era lamentato del fatto che inserire nove calciatori nuovi richiedeva tempo e pazienza “Antonio Conte ha lanciato una nuova linea di lamentele. Ha messo da parte una carriera di lamentele sul mancato sostegno dei datori di lavoro sul mercato per protestare questa volta contro il fatto che il Napoli gli avesse comprato troppi nuovi giocatori”. Si passa poi al finale della gara di sabato vinta dagli azzurri 3-1 sull’Inter. Finale caratterizzato dalle incursioni mediatiche di Beppe Marotta per l’Inter e Conte per il Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Conte litigioso e smemorato finisce sul Guardian: "Si lamenta di tutto e del contrario di tutto. È sempre stato così"