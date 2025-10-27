Il consigliere comunale Sergio D' Angelo rinviato a giudizio | Difficile restare sereni

Napolitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rinviato a giudizio per aver preso parte alle manifestazioni a supporto dei 300 lavoratori licenziati della Gesco, la cooperativa che ha presieduto per anni. È quanto accaduto a Sergio D'Angelo, consigliere comunale e candidato alle prossime regionali nella lista di Avs. A darne notizia è lui. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

