Il Comune di Lanciano approva il nuovo regolamento delle rette nelle strutture assistenziali

Chietitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale di Lanciano ha approvato il nuovo regolamento per l’integrazione delle rette degli anziani nelle strutture di accoglienza assistenziale (R.A.), un documento che segna un importante passo avanti nelle politiche sociali del territorio.A nove anni di distanza dalle prime. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

comune lanciano approva nuovoLanciano: nuovo Regolamento per l’integrazione delle rette degli anziani nelle R.A. - Dopo quasi un decennio dalle prime linee guida del 2016, l’Amministrazione comunale ha approvato il nuovo Regolamento per l’integrazione ... Segnala abruzzolive.it

comune lanciano approva nuovoInaugurata a Lanciano Progress, la fiera del lavoro e dell’innovazione - L’assessore Magnacca: è un momento di riflessione profonda sul valore del lavoro, che oggi assume forme nuove, legate alla flessibilità, alla tecnologia e ai cambiamenti sociali. Da regione.abruzzo.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Lanciano Approva Nuovo