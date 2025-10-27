Il Comune di Lanciano approva il nuovo regolamento delle rette nelle strutture assistenziali

L’amministrazione comunale di Lanciano ha approvato il nuovo regolamento per l’integrazione delle rette degli anziani nelle strutture di accoglienza assistenziale (R.A.), un documento che segna un importante passo avanti nelle politiche sociali del territorio.A nove anni di distanza dalle prime. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Lanciano si prepara ad accogliere una nuova attrazione per il periodo natalizio: la grande ruota panoramica è stata installata in Piazza Pace e aprirà ufficialmente domani, lunedì 27 ottobre. Un’iniziativa privata accolta con favore dal Comune, che ne trarrà be - facebook.com Vai su Facebook

Lanciano: nuovo Regolamento per l’integrazione delle rette degli anziani nelle R.A. - Dopo quasi un decennio dalle prime linee guida del 2016, l’Amministrazione comunale ha approvato il nuovo Regolamento per l’integrazione ... Segnala abruzzolive.it

Inaugurata a Lanciano Progress, la fiera del lavoro e dell’innovazione - L’assessore Magnacca: è un momento di riflessione profonda sul valore del lavoro, che oggi assume forme nuove, legate alla flessibilità, alla tecnologia e ai cambiamenti sociali. Da regione.abruzzo.it