Il Complesso delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile fa il suo ingresso in Campania Artecard
Il circuito campania>artecard si arricchisce di un nuovo e prestigioso ingresso: il Complesso delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile. A partire dal mese di novembre, infatti, i possessori del pass culturale promosso da Regione Campania e Scabec – Società Campana Beni Culturali potranno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
