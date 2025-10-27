Marchini Per spingere Claudio Fenucci davanti alle telecamere in un post-partita, ce ne vuole. Tant’è che l’ultima volta era stata nell’agosto 2023. Ve la ricordate? Risposta: e chi se la scorda? Iling-Junior che stende Ndoye a due passi dalla porta vuota. Rigore negato e il Bologna che passa dal probabile 0-2 al pareggio firmato Vlahovic nel finale. Da casa Juve a casa Fiorentina, la storiaccia si aggiorna e vede sempre lo stesso copione recitato. Categoria: teatro dell’assurdo. Così ancora una volta l’ad rossoblù si vede costretto a difendere la sua società a microfoni accesi. Lo fa con quei toni pacatissimi che sono la cifra stilistica storicamente sposata dalla gestione Saputo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il commento. Cronaca di un disastro annunciato