Il colpo di pistola ad aria compressa esploso contro un' auto la videosorveglianza incastra ventenne
È grazie ai sistemi di videosorveglianza presenti nei pressi del cimitero comunale, in contrada Fontanelle per la precisione, che i carabinieri sono riusciti a risalire all'autore del danneggiamento della Fiat Punto. Utilitaria raggiunta, sabato sera, da un colpo di pistola ad aria compressa che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
