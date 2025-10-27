Il coach | La sconfitta con Cremona? Il mio gruppo dà sempre il massimo anche in allenamento Ivanovic adesso è soddisfatto | Grande qualità da parte di tutti

Soddisfatto per la vittoria, ma ancora di più per l’atteggiamento della squadra coach Dusko Ivanovic conferma gli ottimi segnali dati dalla Virtus. "Abbiamo giocato bene per 40 minuti, c’è stata qualità da parte di tutti, anche da chi finora aveva avuto meno spazio. Siamo andati meglio nel secondo tempo, ma ogni giocatore ha dato il cento per cento. La sconfitta di Cremona è servita da lezione? Credo i miei giocatori cerchino sempre di dare il massimo in allenamento e in partita". Tra i protagonisti Matt Morgan. "Dovevamo giocare duri, con intensità lo abbiamo fatto, centrando così la vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

