Il cimitero da spazio di lutto a spazio di vita e memoria condivisa
L’INSTALLAZIONE. Dal 29 ottobre al 30 novembre il Cimitero Monumentale di Bergamo si trasforma in un inedito spazio di riflessione collettiva grazie a Contemporary Locus 17 – La città nella città, a cura di Paola Tognon. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
