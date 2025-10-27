Il ciclista Viviani fa una X di fine carriera Vannacci fraintende | Un’altra Decima per l’Italia! E sui social si scatena l’ironia
Domenica 26 ottobre il ciclista Elia Viviani ha chiuso con un’ultima vittoria una carriera piena di successi. Come a sigillare il momento, a fine gara Viviani ha tracciato con le braccia una “X”, una croce, idealmente messa alla chiusura di un’avventura sportiva capace di lasciare un segno indelebile nel ciclismo italiano. C’è però chi ha dato al gesto tutt’altra interpretazione. Il generale Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, ha rilanciato sui suoi social una foto del campione con una didascalia apparentemente piuttosto fuori luogo. UN'ALTRA DECIMA PER L'ITALIA! Elia Viviani, campione mondiale nel ciclismo su pista, così festeggia il titolo. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Elia Viviani ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile, nella gara a eliminazione. Il veronese, 36 anni, aveva già annunciato il ritiro dalle corse. Nell’ultima volata, quella decisiva, il ciclista di Vallese di Oppeano ha battuto il n - facebook.com Vai su Facebook
Nell'ultima esibizione in azzurro il 36enne campione veronese vince la medaglia d'oro ai Mondiali su pista nella gara ad eliminazione. $Viviani: «Non potevo immaginare un modo migliore per chiudere la mia carriera. Sono orgoglioso di quello che ho fat - X Vai su X
Il ciclista Viviani fa una X di fine carriera, Vannacci fraintende: «Un’altra Decima per l’Italia!». E sui social si scatena l’ironia - Tanti i commenti di scherno, polemica e persino suggerimenti ... Si legge su open.online
Ciclismo su pista, Elia Viviani chiude la carriera con un oro: “L’ho sempre sognato” - A 36 anni, il fenomeno azzurro Elia Viviani vince la sua terza medaglia iridata nella disciplina, e chiude la carriera con un trionfo indimenticabile. Segnala ildigitale.it
Elia Viviani li ha eliminati tutti ancora una volta - Nell’ultima gara prima del ritiro è diventato campione del mondo nella corsa a eliminazione del ciclismo su pista ... Come scrive ilpost.it