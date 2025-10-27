Il ciclista Viviani fa una X di fine carriera Vannacci fraintende | Un’altra Decima per l’Italia! E sui social si scatena l’ironia

Open.online | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre il ciclista Elia Viviani ha chiuso con un’ultima vittoria una carriera piena di successi. Come a sigillare il momento, a fine gara Viviani ha tracciato con le braccia una “X”, una croce, idealmente messa alla chiusura di un’avventura sportiva capace di lasciare un segno indelebile nel ciclismo italiano. C’è però chi ha dato al gesto tutt’altra interpretazione. Il generale Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, ha rilanciato sui suoi social una foto del campione con una didascalia apparentemente piuttosto fuori luogo. UN'ALTRA DECIMA PER L'ITALIA! Elia Viviani, campione mondiale nel ciclismo su pista, così festeggia il titolo. 🔗 Leggi su Open.online

