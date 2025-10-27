Il cervello che ci sabota Paolo Borzacchiello spiga come governarlo a nostro favore

“ La nostra mente è brillante, peccato che a volte usi la sua brillantezza per crearci problemi. ” Con queste parole, Paolo Borzacchiello ci introduce al tema centrale del suo nuovo libro, Usa il cervello prima che lui usi te (Mondadori): comprendere il funzionamento del cervello è la chiave per vivere meglio, affrontare le sfide quotidiane e trasformare i nostri limiti in strumenti di crescita. Attraverso esempi concreti, esercizi pratici e brevi dialoghi immaginari con le diverse parti del cervello -dalla razionale corteccia prefrontale all’emotiva amigdala, fino agli ormoni e neurotrasmettitori che guidano motivazione, piacere e serenità - Borzacchiello ci mostra come osservare, comprendere e gestire i meccanismi mentali che spesso ci sabotano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il cervello che ci sabota, Paolo Borzacchiello spiga come governarlo a nostro favore

