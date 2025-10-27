Il Certaldo strappa un punto E il Lanciotto ora è più vicino
Certaldo 0 Affrico 0 CERTALDO: Gasparri, Piochi, Pinzani (69’ Cicali T.), Aguedo (67’ Tanganelli), Edu Mengue, Nannetti, Ciappi, Alfani, Pareggi, Cicali G., Di Leo. A disp.: Cicali S., Pennini, Cardinali, Gistri, Cianciolo, Cesarano, Poienari. All.: Gangoni. AFFRICO: Virgili, Stella, Mazzoni (71’ Biba), Sidibe, Longo, Benvenuti (25’ Vaccari), Vaggioli (51’ Morelli), Rocchini, Bigozzi (76’ Iasparrone), Papini, Tamburini (51’ Palazzini). A disp.: Pecorai, Barbieri, Casati, Fantechi. All.: Villagatti. Arbitro: Foresti di Bergamo. CERTALDO – Arriva il primo punto stagionale per il Certaldo, che impatta a reti bianche in casa contro l’Affrico al termine di un match molto equilibrato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
