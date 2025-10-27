Il Centro Tecnico BM Arezzo esce tra gli applausi ma i due punti vanno al Costone

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Si decide negli ultimi 120 secondi la sfida tra il Centro Tecnico BM Arezzo e la capolista ed imbattuta Vismederi Costone Siena che pass al Palasport Estra con il punteggio finale di 81 a 75. Avvio frizzante delle due squadre con il Centro Tecnico BM che riesce a guadagnarsi 5 punti di vantaggio dopo una tripla di Corradossi, il primo sorpasso ospite arriva con un canestro dalla lunga distanza di Masciarelli (12-14 al 6') in un break di 11-2 che permette al Costone di essere avanti 22-16 dopo 10 minuti. Siena prosegue il suo ottimo momento e colpendo ancora da 3 punti con Matteo Paoli si conquista il +9 (29-20 al 13'), poi arriva anche il massimo vantaggio (39-28 al 17') prima della reazione amaranto che grazie ad un canestro dalla lunga distanza di Vagnuzzi riesce ad andare all'intervallo sul -7 (33-40). 🔗 Leggi su Lanazione.it

