Il centro cittadino catapultato negli anni Ottanta | tra municipio e via Atenea 3 giorni di riprese per la serie su Livatino
Il centro di Agrigento torna indietro nel tempo. Per tre giorni, da lunedì 27 a mercoledì 30 ottobre tra via Atenea, il municipio e le piazze Gallo, Vittorio Emanuele e Sinatra, si gireranno le ultime scene previste nella città dei Templi de “Il giudice e i suoi assassini”, la serie diretta da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
