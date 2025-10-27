il celebre tessuto toscano di lana arricciata reso celebre da audrey hepburn rischia di scomparire per sempre

È la fine di un’epoca per il panno casentino, il celebre tessuto di lana arricciata che ha attraversato secoli di storia, vestendo pastori, nobili fino a icone di stile come Audrey Hepburn. Era il 1961 quando l’attrice entrò nell’immaginario collettivo come icona di eleganza senza tempo grazie a Colazione da Tiffany e ai suoi abiti raffinati e impeccabili. Tra questi, indimenticabili anche i cappotti dal taglio pulito e lineare, realizzati proprio in panno casentino: un tessuto caldo, resistente e sofisticato, capace di raccontare un’eleganza italiana autentica e unica. Oggi, però, la sua sopravvivenza è a rischio: la Manifattura del Casentino di Soci (Bibbiena) – l’ultima azienda al mondo a produrlo – è entrata in liquidazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

