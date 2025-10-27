Il Catania Film Fest annuncia i film in concorso e la Giuria guidata da Laura Luchetti
Il Catania Film Fest torna dal 13 al 15 novembre 2025 presso ZO Centro Culture Contemporanee (piazzale Rocco Chinnici 6, Catania), con la XIV edizione, confermandosi un punto di riferimento per la promozione del cinema indipendente italiano ed europeo nel cuore del Mediterraneo. La direzione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Catania Film Fest rinuncia alla co-organizzazione del Comune - facebook.com Vai su Facebook
Il Catania Film Fest rinuncia alla co-organizzazione con il Comune e conferma un’edizione speciale in forma autonoma | DETTAGLI - Il Catania Film Fest, la kermesse dedicata al Cinema Indipendente Europeo e del Mediterraneo – comunica ufficialmente la rinuncia alla co- Lo riporta strettoweb.com