Il Castello di Cenerentola esiste davvero e si trova in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta si trova un castello che sembra essere uscito direttamente da una fiaba, il Castel Savoia. Costruito dalla regina Margherita all'inizio del '900, il castello è conosciuto come il Castello di Cenerentola per il suo aspetto quasi magico, tra le torri bianche con i tetti blu e i giardini immersi tra boschi davvero suggestivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

