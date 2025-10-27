Il caso Ghiglia Report e il cimitero dei riciclati nelle Authority

C’è un momento, nella parabola del potere italiano, in cui la carriera non finisce: semplicemente cambia di casa. Si passa dal partito all’ Authority, dal comizio alla delibera, dalla mozione alla sanzione. Eternamente sulla bocca di tutti, il termine indipendenza diventa sinonimo elegante di sistemazione. Da destra: Agostino Ghiglia, Ignazio La Russa, Giorgia Meloni e Guido Crosetto durante l’apertura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le elezioni regionali del Piemonte nel 2014 (foto Ansa). Ghiglia, ex missino e coordinatore piemontese di Fratelli d’Italia. Prendiamo Agostino Ghiglia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

