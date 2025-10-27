Il caso Ghiglia Report e il cimitero dei riciclati nelle Authority
C’è un momento, nella parabola del potere italiano, in cui la carriera non finisce: semplicemente cambia di casa. Si passa dal partito all’ Authority, dal comizio alla delibera, dalla mozione alla sanzione. Eternamente sulla bocca di tutti, il termine indipendenza diventa sinonimo elegante di sistemazione. Da destra: Agostino Ghiglia, Ignazio La Russa, Giorgia Meloni e Guido Crosetto durante l’apertura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le elezioni regionali del Piemonte nel 2014 (foto Ansa). Ghiglia, ex missino e coordinatore piemontese di Fratelli d’Italia. Prendiamo Agostino Ghiglia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
News recenti che potrebbero piacerti
Caso garante Privacy, Ghiglia nella sede FdI. Il Pd: «Inaudito». Corsini: «Decisioni si fondano su fatti oggettivi» - X Vai su X
IL CASO | Ranucci attacca il Garante della Privacy: "Si muove su input politico. Agostino Ghiglia visto entrare nella sede di Fratelli d'Italia" https://gazzettadelsud.it/?p=2120042 - facebook.com Vai su Facebook
Caso garante Privacy, Ghiglia nella sede FdI. Il Pd: «Inaudito». Corsini: «Decisioni si fondano su fatti oggettivi» - Dopo la rivelazione di Report, le opposizioni insistono sulla presenza del consigliere nella sede del partito di Meloni. Da editorialedomani.it
Report, il garante nella sede FdI. Bufera sulla multa, il Pd: inaudito - La trasmissione mostra il consigliere Ghiglia in via della Scrofa prima che fosse deliberata la sanzione per il caso- Lo riporta repubblica.it
Report, il garante della Privacy Ghiglia da FdI prima della multa. L’Autorità: “Siamo indipendenti” - Il giorno prima, mercoledì 22 ottobre, Agostino Ghiglia, membro dell’Authority, era nella sede romana di ... Come scrive repubblica.it