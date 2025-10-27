Il capolavoro accolto nel giardino del degrado | la video denuncia

Monzatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tiziano sta conquistando non solo i brianzoli. Nel primo fine settimana oltre 1.200 visitatori hanno fatto tappa a Villa Cusani, a Carate Brianza, per ammirare l’opera Venere che benda Cupido. Un capolavoro del Tiziano che sarà visibile (gratuitamente) fino all’1 dicembre.La protesta per quel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

capolavoro accolto giardino degrado"Il capolavoro accolto nel giardino del degrado": la video denuncia - A parlare è Renato Evaristo Perego il "contestatore" brianzolo salito alla ribalta delle cronache per quella sua modalità eccentrica di denunciare quello che non va ... Come scrive monzatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Capolavoro Accolto Giardino Degrado