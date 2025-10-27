Il capitano Giuseppe Iglio sottolinea la prova corale della squadra Il mio assist? È il frutto del lavoro settimanale Siamo solo all’inizio inutile parlare di classifica

Autore dell’assist per Federico Moretti, sabato, il capitano spallino, Giuseppe Iglio: "Sono contento dell’assist che ha portato ad ottenere tre punti importantissimi. Sapevamo che sarebbe stata una gara un po’ complicata, il Russi è una squadra molto organizzata, hanno fatto una grande partita. Noi siamo stati intelligenti a capire che non dovevamo fare troppo i belli, l’abbiamo approcciata bene, sapevamo che nascondeva delle difficoltà. Abbiamo fatto una grande partita a livello caratteriale a mio parere". Spal prima in classifica dopo neanche un quarto di campionato, dimostrazione che i valori prima o poi vengono fuori? "Questa cosa l’ho sentita tante volte, ma siamo ancora allinizio, per parlare di punti è presto, dobbiamo ancora far tanto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

