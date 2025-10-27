Il Canto del Vento e della Steppa | gli Huun-Huur-Tu portano la magia della Tuva al FolkClub

Torinotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio sonoro ai confini del mondo sta per fare tappa a Torino. Il 31 ottobre alle 21.30, il palco del FolkClub ospiterà gli Huun-Huur-Tu, il leggendario quartetto della Repubblica di Tuva, custode e ambasciatore dell'arte millenaria del canto difonico. Questa straordinaria tecnica vocale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

canto vento steppa huunIl Canto del Vento e della Steppa: gli Huun-Huur-Tu portano la magia della Tuva al FolkClub - Un viaggio sonoro ai confini del mondo sta per fare tappa a Torino. Riporta torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Canto Vento Steppa Huun