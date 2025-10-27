Il cammino del libertario di Javier Milei | una sfida alla narrazione dominante argentina attraverso la meritocrazia

Secoloditalia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Afuera!” è il grido di battaglia. C’è qualcosa di profondamente autentico e rivoluzionario in “Il cammino del libertario”, l’autobiografia di Javier Milei pubblicata in Italia da Rubbettino Editore e già bestseller in patria. Non è solo la storia di un uomo, ma la cronaca di un’epoca che ha avuto il coraggio di mettere in discussione il dogma della dipendenza dallo Stato e dell’economia interventista. È il racconto di un economista che, contro ogni previsione, è diventato presidente dell’Argentina nel 2023 non per appartenenza a un partito, ma per la forza delle sue idee. E la recente vittoria alle elezioni di medio termine ne rafforza il peso politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

il cammino del libertario di javier milei una sfida alla narrazione dominante argentina attraverso la meritocrazia

© Secoloditalia.it - “Il cammino del libertario” di Javier Milei: una sfida alla narrazione dominante argentina attraverso la meritocrazia

Argomenti simili trattati di recente

cammino libertario javier mileiIl cammino del libertario Javier Milei - Il presidente argentino racconta le sue passioni per l'economia e il calcio nel libro Il cammino del libertario, in uscita in Italia da Rubbettino ... Scrive milanofinanza.it

ARGENTINA, ESCE IN ITALIA "IL CAMMINO DEL LIBERTARIO" DI JAVIER MILEI - Oggi esce in Italia per Rubbettino "Il cammino del libertario", il libro in cui il presidente dell'Argentina Javier Milei racconta la genesi del suo pensiero economico e politico, il su ... Da 9colonne.it

Esce in Italia “Il cammino del libertario”, libro-pensiero di Milei - (askanews) – Il 24 ottobre esce in Italia per Rubbettino “Il cammino del libertario”, il libro in cui il presidente dell’Argentina Javier Milei racconta la genesi del suo pensiero ... Riporta askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Cammino Libertario Javier Milei