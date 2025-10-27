Il cammino del libertario di Javier Milei | una sfida alla narrazione dominante argentina attraverso la meritocrazia

“Afuera!” è il grido di battaglia. C’è qualcosa di profondamente autentico e rivoluzionario in “Il cammino del libertario”, l’autobiografia di Javier Milei pubblicata in Italia da Rubbettino Editore e già bestseller in patria. Non è solo la storia di un uomo, ma la cronaca di un’epoca che ha avuto il coraggio di mettere in discussione il dogma della dipendenza dallo Stato e dell’economia interventista. È il racconto di un economista che, contro ogni previsione, è diventato presidente dell’Argentina nel 2023 non per appartenenza a un partito, ma per la forza delle sue idee. E la recente vittoria alle elezioni di medio termine ne rafforza il peso politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

