Il calcio rischioso del Barcellona non è più sostenibile?

Il Clásico è diventato una sfida a chi segna più gol: una tendenza che con Flick si è esasperata. Il Barcellona ha vinto con un 4-0 il primo, 5-2 il secondo in Supercoppa, 3-2 il terzo in Coppa del Re e 4-3 in quello finale in Liga. Il 4-0 della scorsa stagione, giocato al Bernabeu il 26 ottobre, aveva portato con sé il tema della linea alta del Barcellona e del suo successo. Mbappé era stato portato 8 volte in fuorigioco (12 totali il Real Madrid), con tanto di gol annullato alla mezz’ora che poteva valere l’1-0. Sull’onda dell’entusiasmo per il successo del proprio piano gara, nel secondo tempo il Barcellona ha dilagato, registrando una delle vittorie simbolo della stagione. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

