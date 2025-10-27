Il calcio rischioso del Barcellona non è più sostenibile?
Il Clásico è diventato una sfida a chi segna più gol: una tendenza che con Flick si è esasperata. Il Barcellona ha vinto con un 4-0 il primo, 5-2 il secondo in Supercoppa, 3-2 il terzo in Coppa del Re e 4-3 in quello finale in Liga. Il 4-0 della scorsa stagione, giocato al Bernabeu il 26 ottobre, aveva portato con sé il tema della linea alta del Barcellona e del suo successo. Mbappé era stato portato 8 volte in fuorigioco (12 totali il Real Madrid), con tanto di gol annullato alla mezz’ora che poteva valere l’1-0. Sull’onda dell’entusiasmo per il successo del proprio piano gara, nel secondo tempo il Barcellona ha dilagato, registrando una delle vittorie simbolo della stagione. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Il Mattino su #DeBruyne: "Paura per il belga, rischio stop lungo"
Fattori di rischio, ruolo di diagnostica, chirurgia e riabilitazione nel calcio professionistico, di questo e altro si parla al congresso 'Football Medicine 2025 – All Around Knee' allo Stadio Olimpico, evento organizzato da @OfficialSSLazio
Calcio:Barcellona e fair play finanziario, rischia sanzioni Uefa - Secondo quanto riporta il Times, il club catalano avrebbe violato le norme della UEFA per il secondo anno
Calcio: il Camp Nou non è pronto, il Barcellona rinvia rientro - Il Barcellona ha annunciato che il ritorno al Camp Nou ristrutturato, previsto per il prossimo 10 agosto dopo due anni di lavori, è stato ancora rinviato.
Calcio: Real Sociedad ko, Barcellona in testa alla Liga - la Real Sociedad in rimonta e grazie alla pesante sconfitta del Real Madrid