Il cadavere di Davide Viola accanto ai binari Incidente o omicidio? Mistero alla stazione di Viareggio
Viareggio (Lucca), 27 ottobre 2025 – Ha tutti i contorni del mistero la morte di un uomo di 43 anni il cui cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto domenica mattina poco dopo le 10 da una viaggiatrice su un treno diretto verso Genova e che, guardando dal finestrino, aveva notato un corpo a ridosso dei binari a un centinaio di metri dalla stazione di Viareggio all’altezza del sottopasso della Rondinella. Urtato dal treno o ucciso da qualcuno? L’ autopsia, che sarà effettuata mercoledì, dovrebbe togliere ogni dubbio agli inquirenti che al momento non si sentono di escludere nessuna pista investigativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
