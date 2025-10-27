Il Bisonte tie break fatale
IL BISONTE FIRENZE 2 WASH4GREEN MONVISO 3 FIRENZE: Acciarri 8, Morello 2, Valoppi (L1), Bertolino 1, Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani 17, Knollema 7, Maleševic 11, Bukilic 13, Tanase 10, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti. MONVISO: Bridi 4, Dodson 14, Malual 18, Šiftar, D’Odorico 9, Sylves ne, Bussoli, Battistoni, Moro (L1), Harbin 1, Scialanca (L2) ne, Akrari 15, Davyskiba 18, Reknere ne. All. Marchiaro. Arbitri: Papadopol, Piana Parziali: 22-25, 26-24, 25-22, 18-25, 12-15 FIRENZE – Al Pala BigMat di Firenze al termine di due ore e mezzo di gioco, con emozioni e spettacolo, Il Bisonte Firenze perde al tiebreak (il quarto consecutivo) la sfida con il Monviso, conquista un punto prezioso in classifica e lascia il campo fra gli applausi ma con l’amaro in bocca per non aver saputo chiudere il match nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
