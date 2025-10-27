Il Belgio uccide una ventiseienne non malata

La giovane fu vittima di abusi durante la scuola primaria e dai 14 anni in poi ha provato a suicidarsi diverse volte. Ora Bruxelles ha accolto la sua richiesta di eutanasia. Ma lei stessa denuncia le carenze del servizio sanitario: «Io lasciata sola con matti e tossici». 🔗 Leggi su Laverita.info

il belgio uccide una ventiseienne non malata

