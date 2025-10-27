Il Belgio sta diventando un narco stato l’allarme di un giudice istruttore di Anversa sul sito del Tribunale

Criminalità organizzata sempre più infiltrata e una corruzione sistemica legata al traffico di droga. Uscito dalle cronache o quasi il Qatargate, sul sito del Tribunale di Anversa è stata pubblicata una lettera che è un verso proprio allarme perché l’autore è un giudice istruttore: “Il Belgio sta diventando un narco stato” il cuore dell’intervento ripreso dall’agenzia stampa Belga. Il magistrato – uno dei 17 giudici istruttori della città – spiega di aver condotto indagini che hanno portato all’arresto di dipendenti del porto, doganieri, poliziotti e funzionari pubblici in diverse città, tutti con legami con organizzazioni attive nel traffico di droga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

