Il Belgio si oppone | salta il piano UE di finanziare l’Ucraina coi patrimoni russi congelati
Sembrava fatta e invece al piano di Bruxelles di ricorrere ai patrimoni russi congelati si è opposto niente meno che il Belgio. Per finanziare Kiev nel 2026 la Commissione e i governi europei filo-ucraini dovranno sforzarsi di trovare altre sorgenti di denaro. La delusione e lo sconcerto sono palpabili. Riportando lo sfogo di un euroburocrate, Politico parla di “occasione mancata” e scrive che “i vertici UE hanno perso parte della loro credibilità”. Un meccanismo farraginoso. Zelensky aveva chiesto che i soldi gli venissero concessi presto, possibilmente entro l’inizio del prossimo anno. Il presidente ucraino si diceva consapevole che tale finanziamento implica un delicato impegno politico da parte degli alleati. 🔗 Leggi su Follow.it
