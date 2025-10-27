Il bar celebra 40 anni di attività | la festa con amici clienti e sindaco
Domenica 19 ottobre una delegazione di Confesercenti sede di Lugo ha partecipato ai festeggiamenti per il quarantesimo compleanno del bar Il Grillo di Bagnacavallo: un traguardo importante per l'energica Susanna che ha accolto clienti e amici del bar a una festa con musica e tante delizie da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
