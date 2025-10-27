Il Bacio di Calabria e la bontà infinita del torrone artigianale conquistano i visitatori del Bergarè

Si è appena conclusa la IV edizione di Bergarè, l’evento promosso dalla Camera di commercio, dedicato al bergamotto di Reggio Calabria, simbolo di identità, creatività e innovazione. All’esterno, nella suggestiva cornice di piazza del Castello, ha preso vita il Villaggio Bergarè, animato da. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it