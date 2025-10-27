Il 5 per mille strapperà un sorriso alle persone più in difficoltà

La giunta comunale di Cadoneghe ha approvato l’atto di indirizzo per l’utilizzo del contributo derivante dal 5 per mille dell’Irpef, pari a 7.274,34 euro, assegnato al Comune dal Ministero dell’Interno per finalità sociali. Le risorse, riferite all’anno d’imposta 2023 e all’esercizio finanziario. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In tutto il mondo con il 5 per mille apriamo le Case del Sorriso per bambini e donne vulnerabili - Il Cesvi, una della maggiori ong italiane, ne ha avviate sette: in Sudafrica, Zimbabwe, Haiti, Brasile, Perù e due in India. Si legge su vita.it