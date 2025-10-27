Il 30 ottobre riapre Villa Glori ma i comitati attaccano | Una spianata di cemento e pini tagliati
Giovedì 30 ottobre Villa Glori riaprirà al pubblico con una nuova veste. Si stanno concludendo, infatti, i lavori di riqualificazione del parco storico tra Parioli e Flaminio, finanziata con complessivi 3,8 milioni di euro. La prima fase di interventi è stata portata a termine, come annunciato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
