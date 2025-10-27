Il 29 ottobre convegno ANQUAP sulla governance amministrativa tra norme personale e innovazione

Orizzontescuola.it | 27 ott 2025

Si terrà mercoledì 29 ottobre alle 10.30, presso la Sala Salvadori della Camera dei Deputati a Roma, il convegno promosso da ANQUAP – Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche, dal titolo “La governance amministrativa della scuola tra norme, personale e innovazione”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

