Igor Tudor esonerato la Juventus dice basta e cerca un nuovo tecnico

Sport.quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 27 ottobre - Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus, manca ancora l'ufficialità ma secondo fonti ben informate è già stato comunicato al tecnico. Tudor paga la nuova sconfitta, la terza, ieri sera contro la Lazio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

