Igor Tudor esonerato la Juventus dice basta e cerca un nuovo tecnico

Torino, 27 ottobre - Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus, manca ancora l'ufficialità ma secondo fonti ben informate è già stato comunicato al tecnico. Tudor paga la nuova sconfitta, la terza, ieri sera contro la Lazio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Igor Tudor esonerato, la Juventus dice basta e cerca un nuovo tecnico

