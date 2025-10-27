Igor Tudor esonerato dalla Juve dopo la sconfitta con la Lazio | Abbiamo sbagliato tutti ci manca qualcosa

L'esonero rappresenta il primo cambio in panchina della stagione, essendo arrivato proprio al termine dell'ottava giornata di campionato. Lo scorso anno, furono ben 9 i cambi in panchina per la Serie A. Stavolta, a convincere la società che Tudor non fosse più il nome giusto per il ruolo sono state le tre sconfitte di fila in campionato e Champions. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Igor Tudor esonerato dalla Juve dopo la sconfitta con la Lazio: “Abbiamo sbagliato tutti, ci manca qualcosa”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SCOSSONE IN SERIE A Arriva l'annuncio su Igor Tudor - facebook.com Vai su Facebook

"Igor Tudor" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Tudor esonerato! Crisi Juve, la scossa di Comolli: ora è caccia al sostituto - I numeri preoccupanti della Vecchia Signora hanno portato Comolli e la dirigenza ha optare per questa sc ... Come scrive msn.com

Tudor esonerato dalla Juve: risultati deludenti, chi sarà il nuovo allenatore - Tudor esonerato dalla Juve: otto partite senza vittorie e un gruppo in crisi spingono la dirigenza al cambio immediato. Segnala notizie.it

Igor Tudor perché è stato esonerato dalla Juventus? I risultati, il gioco, il mercato non valorizzato: tutti i motivi - Il primo allenatore esonerato della Serie A 2025/2026 è della Juventus. Come scrive ilmessaggero.it