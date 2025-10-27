Igor Tudor esonerato Clamoroso | chi arriva

È ufficiale: Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. L’esonero del tecnico croato è stato comunicato poco fa, confermando le indiscrezioni anticipate da Sky Sport nella mattinata. Dopo l’ottavo risultato negativo consecutivo e la terza sconfitta di fila — quella pesantissima dell’Olimpico contro la Lazio, terminata 0-1 — la società bianconera ha deciso di interrompere il rapporto con l’ex difensore. La panchina torna dunque a cambiare volto, ancora una volta nel segno dell’emergenza. Tudor, arrivato per dare una scossa a una squadra già in difficoltà, paga un rendimento deludente e un’involuzione preoccupante dal punto di vista del gioco e dei risultati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Igor Tudor esonerato. Clamoroso: chi arriva

Altre letture consigliate

Dopo la sconfitta contro la Lazio, la Juventus ha deciso di sollevare Igor Tudor dall'incarico - facebook.com Vai su Facebook

"Igor Tudor" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Clamoroso Sky, il primo nome della Juventus per il dopo Tudor è Spalletti - La Juventus ha esonerato Igor Tudor ed affidato momentaneamente la squadra a Massimo Brambilla della Next Gen, che sarà in panchina per la gara di mercoledì ... Secondo tuttonapoli.net

Clamoroso Sky: Spalletti primo nome per la Juve dopo Tudor - La Juventus ha esonerato Igor Tudor ed affidato momentaneamente la squadra a Massimo Brambilla della Next Gen, che sarà in panchina per la gara di mercoledì ... Si legge su tuttonapoli.net

Juventus, clamoroso: Tudor esonerato, chi è stato scelto al suo posto - Le tre sconfitte consecutive e un mese intero senza vittorie hanno segnato la fine dell’avventura di Igor Tudor sulla ... Riporta thesocialpost.it