La Juventus FC ha ufficializzato l’esonero di Igor Tudor, ponendo fine anticipatamente all’esperienza del tecnico croato alla guida della prima squadra nella stagione 2024-2025. Tudor, subentrato con l’obiettivo di rilanciare un progetto tecnico ambizioso, si è trovato a fronteggiare una crisi di risultati che ha spinto la società a una decisione rapida e decisa. Dopo otto partite consecutive senza vittorie e tre sconfitte di fila, la dirigenza ha optato per una svolta tecnica nella speranza di invertire la tendenza negativa. Questo articolo offre un’analisi esaustiva delle motivazioni che hanno portato all’esonero di Tudor, approfondendo il contesto sportivo, le criticità tattiche e le dinamiche interne. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Igor Tudor e l'esonero dalla Juventus: analisi, cause e futuro