Ignorano l’alt perché senza patente Escono di strada l’auto s’incendia Tre giovanissimi salvi per miracolo

LONATO DEL GARDA (Brescia) Sfrecciano in auto a tutta velocità ma nessuno ha la patente. I carabinieri hanno provato a fermarli, ma loro danno gas e la fuga finisce con uno schianto. L’auto si incendia, ma guidatori e passeggeri si salvano. È successo a tre giovani – di 17, 19 e vent’anni, tutti italiani – che sono stati poi denunciati. L’incidente poteva avere un esito drammatico, invece per miracolo le conseguenze non sono state di tipo sanitario, bensì soltanto giudiziarie. I carabinieri della Compagnia di Desenzano, impegnati in un posto di blocco in via Montebello a Lonato, nella tarda serata di sabato avevano alzato la paletta per fare accostare quell’auto in corsa con a bordo tre ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

