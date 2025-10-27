Ieri in Campania | scuole chiuse in diversi comuni per il terremoto
Tempo di lettura: < 1 minuto Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 26 ottobre 2025. Avellino – Il Capo della Protezione Civile, Prefetto, Fabio Ciciliano, arriva ad Avellino nei giorni in cui l’Irpinia torna a tremare per un vertice in Prefettura con il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS). ( LEGGI QUI ). Benevento – Dopo la forte scossa di terremoto registrata sabato sera con epicentro in Irpinia, diversi comuni del Sannio hanno deciso di tenere chiuse le scuole nella giornata di domani, lunedì 27 ottobre, per consentire ai tecnici di effettuare verifiche strutturali sugli edifici scolastici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
