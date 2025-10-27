IDZES Ci è mancata fortuna buona prestazione Negli ultimi mesi ritrovata solidità in difesa
REGGIO EMILIA "Con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto far gol anche noi". La sconfitta brucia, ma Jay Idzes, difensore neroverde ieri alla settima gara stagionale, prova a non farsi scottare. "Loro sono una grande squadra, Dybala è molto forte e ha fatto un gran gol, ma nel primo tempo abbiamo concesso loro solo quell'occasione, e con un po' di fortuna potevamo segnare anche noi", dice il gigante indonesiano, che tuttavia ammette come nella seconda parte della ripresa le occasioni le abbiano avute soprattutto i giallorossi, respinti a più riprese da un Muric migliore in campo per distacco.