Idonei tutti in ruolo no a concorsi fotocopia e sì al doppio canale | la manifestazione del 25 ottobre
Sabato 25 ottobre, per le vie di Roma ad unirsi alla manifestazione organizzata dalla CGIL c'erano anche i docenti. Secondo quanto contenuto in un comunicato ricevuto dalla nostra redazione, sarebbero stati oltre cinquemila insegnanti, provenienti da diverse regioni italiane, non appartenenti a sigle sindacali e politiche, ma uniti da un unico interesse. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
