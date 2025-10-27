I video dei professori che imprecano e bestemmiano in classe generati con dall’Intelligenza Artificiale

Il 20 ottobre 2025, è stato pubblicato su diverse piattaforme social un video che ritrae un presunto professore dell’Università di Udine mentre urla e bestemmia contro i suoi studenti, accusandoli di fare uso eccessivo di ChatGPT. La clip è accompagnata dalla didascalia «Professore sospeso a Udine per aver bestemmiato in aula» diventando rapidamente virale. Tuttavia, il filmato è un falso generato con l’intelligenza artificiale e non è il solo. Per chi ha fretta. Il video del “professore di Udine che bestemmia” è falso e generato con intelligenza artificiale.. Nessuna università o testata locale ha confermato la notizia; anzi, Udine Today e Il Messaggero Veneto hanno smentito l’esistenza del professore. 🔗 Leggi su Open.online