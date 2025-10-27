I tirocini trampolino per l’occupazione stabile | i dati e i settori in cui è più facile trovare lavoro
Roma - Aumenta il numero dei tirocinanti che, a sei mesi dal termine del tirocinio extracurriculare, riescono a trovare lavoro presso aziende diverse da quelle ospitanti. Tra il 2014 e il 2023, infatti, la quota di chi trova lavoro con un datore di lavoro diverso è passata dal 32,7% al 37,4%, a conferma del valore abilitante del tirocinio come esperienza formativa e ponte verso il mercato del lavoro. Nel 57,2% dei casi, il tirocinio si trasforma in un impiego stabile: 17,8% a tempo indeterminato e 39,4% in apprendistato. Il Centro Servizio di Grosseto dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano ha aperto le iscrizioni ai corsi di formazione per il settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
STOP allo sfruttamento, SÌ ai tirocini pagati e dignitosi! La Direttiva UE sui tirocini è al rush finale, e noi Verdi/ALE ci siamo battuti per trasformarla radicalmente! La proposta iniziale della Commissione (Marzo 2024) era debole, limitata a una minima armoniz - facebook.com Vai su Facebook
I tirocini trampolino per l’occupazione stabile: i dati e i settori in cui è più facile trovare lavoro - L’indagine conferma l’efficacia dei tirocini extracurriculari promossi da Fondazione Lavoro, che si confermano uno dei canali più solidi per l’inserimento professionale. Riporta quotidiano.net