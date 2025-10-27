I tifosi dell’Inter piangono per il rigore L’alibi perfetto per nascodere una verità scomoda
Il grande spettacolo del vittimismo è andato in scena. Dopo il sonoro 3-1 del Maradona, i social network e i forum a tinte nerazzurre sono un fiume in piena di lacrime e lamentele per un rigore, un singolo episodio che è diventato l’alibi perfetto per nascondere una verità inconfessabile: il Napoli di Antonio Conte, in piena emergenza, rimaneggiato, ferito e senza punte di ruolo, vi ha semplicemente dominato e impartito una lezione di calcio. Ma è molto più facile urlare al complotto e aggrapparsi a un errore arbitrale che ammettere di essere stati umiliati sul campo per novanta minuti. Il “Piagnisteo” Social: la Rabbia dei Tifosi dell’Inter. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
