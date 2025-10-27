I tifosi dell’Inter piangono per il rigore L’alibi perfetto per nascodere una verità scomoda

Napolissimo.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il grande spettacolo del vittimismo è andato in scena. Dopo il sonoro 3-1 del Maradona, i social network e i forum a tinte nerazzurre sono un fiume in piena di lacrime e lamentele per un rigore, un singolo episodio che è diventato l’alibi perfetto per nascondere una verità inconfessabile: il Napoli di Antonio Conte, in piena emergenza, rimaneggiato, ferito e senza punte di ruolo, vi ha semplicemente dominato e impartito una lezione di calcio. Ma è molto più facile urlare al complotto e aggrapparsi a un errore arbitrale che ammettere di essere stati umiliati sul campo per novanta minuti. Il “Piagnisteo” Social: la Rabbia dei Tifosi dellInter. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

i tifosi dell8217inter piangono per il rigore l8217alibi perfetto per nascodere una verit224 scomoda

© Napolissimo.it - I tifosi dell’Inter piangono per il rigore. L’alibi perfetto per nascodere una verità scomoda

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il rigore sbagliato di Pulisic e il ritorno di Allegri a Torino: i social si scatenano dopo Juve-Milan - Il big match della sesta giornata di Serie A fa impazzire i tifosi bianconeri e rossoneri: ecco tutte le ironie Per approfondire ... corrieredellosport.it scrive

"E se oggi ci danno un rigore?", le ironie social dei tifosi della Roma prima della partita con la Fiorentina - ", le ironie social dei tifosi della Roma prima della partita con la Fiorentina Tanti tifosi giallorossi preoccupati dello stato di salute (precario) dell'attacco di ... Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Tifosi Dell8217inter Piangono Rigore