I temi al centro dell’incontro Meloni-Orban

Al termine dellincontro tra Giorgia Meloni e Viktor Orban (che era stato ricevuto prima da papa Leone XIV in Vaticano), Palazzo Chigi ha reso noto che la presidente del Consiglio e il primo ministro magiaro hanno «discusso delle opportunità offerte dallo strumento europeo Safe, valutando possibili sinergie tra Italia e Ungheria a sostegno delle rispettive capacità industriali e tecnologiche». Il colloquio, inoltre, ha consentito di «avere uno scambio di vedute sui principali temi dell’attualità internazionale, con particolare riferimento alla situazione in Ucraina » e «agli sviluppi in Medio Oriente ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

