i risultati della giornata il moto club peri laurea altri tre campioni di casa

Arezzo, 27 ottobre 2025 – . Incidente al Miravalle Circuit: giovane pilota di motocross in prognosi riservata È un quindicenne della provincia di Arezzo, caduto durante la gara della classe 125 Resta in prognosi riservata, al momento in cui scriviamo, il pilota di 15 anni, originario della provincia di Arezzo, rimasto vittima di un incidente al Miravalle Circuit di Montevarchi durante l’ultima prova del campionato toscano di motocross. Il giovane pilota era impegnato, intorno alle 12.30 di domenica, nella gara 1 della classe 125 quando, nell’atterraggio da un dosso, gli è chiuso lo sterzo ed è stato proiettato in avanti, battendo il volto e la testa sul terreno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

