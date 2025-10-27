I Rams acquisiscono McCreary dai Titans con lo scambio di scelte al draft
2025-10-27 20:58:00 Il web non parla d’altro: I Los Angeles Rams hanno rafforzato la loro secondaria acquisendo il cornerback Roger McCreary dai Tennessee Titans in uno scambio concordato lunedì. In cambio, i Titans riceveranno una scelta condizionale al quinto round del Draft NFL 2026, mentre i Rams riceveranno anche una scelta condizionale al sesto round dal Tennessee insieme a McCreary. Secondo le fonti, la scelta del quinto round dei Titans dovrebbe cadere verso l’inizio del round, mentre la scelta compensativa del sesto round dei Rams arriverà probabilmente verso la fine. McCreary, selezionato al secondo turno nel draft del 2022, sta entrando nell’ultimo anno del suo contratto da rookie. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
