Vittoria netta e rotonda per l’ Invicta maschile nel terzo turno di serie B. I ragazzi di coach Fabrizio Rolando, al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto, hanno vinto 3-0 contro il Sir Safety Perugia: 25-21, 25-19, 25-15. Partita sempre in controllo e mai in discussione per i grossetani che incassano altri tre punti per la classifica del girone E. Senza Alessandrini e con Cordano non al top, l’Invicta è scesa in campo poi col solito sestetto con Lazzeretti schierato titolare. Pronti via e i grossetani partono bene, col match che poi si incanala sui binari dell’equilibrio fino al 7 pari: poi l’allungo di tre lunghezze, Pellegrino e Ielasi portano l’Invicta a quota 21 punti; Pellegrino timbra il 24-21 e poi un servizio di Perugia fuori vale il primo set. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I ragazzi di Rolando a valanga sul Sir Safety