I pronostici di lunedì 27 ottobre | Liga Super Liga Primeira Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 27 ottobre, c’è il posticipo di Liga tra Betis e Atletico Madrid, Moreirense-Porto di Primeira Liga e altri campionati Scontro con vista zona Champions a Siviglia tra Betis e Atletico Madrid, vibrante posticipo del decimo turno di Liga. Andalusi e Colchoneros, infatti, dopo nove giornate hanno gli stessi punti, 16 e stazionano nella parte alta della classifica. Entrambe sono reduci dall’impegno infrasettimanale: il Betis, in Europa League, si è dovuto accontentare di un pareggio in Belgio contro il Genk (0-0), dimostrando di patire – e non poco – i match ravvicinati. Nello scorso weekend i biancoverdi erano riusciti invece ad evitare la sconfitta per un pelo in casa del Villarreal, riacciuffando i valenciani in pieno recupero, proprio quando il secondo k. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

