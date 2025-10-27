I Promessi Suoceri la nuova commedia di Paolo Caiazzo debutta al Sannazaro

NAPOLI, 27 OTTOBRE 2025 – Debutta venerdì 31 ottobre al Teatro Sannazaro di Napoli “I Promessi Suoceri”, la nuova commedia scritta, diretta e interpretata da Paolo Caiazzo, che con ironia e ritmo partenopeo racconta l’evoluzione di un padre alle prese con la nuova veste di suocero. Accanto a Caiazzo sul palco Maria Bolignano, Antonio D’Avino, Yulia Mayarchuk, Domenico Pinelli e Giovanna Sannino, in una produzione firmata Ag Spettacoli e Clap Produzioni. La trama segue Antonio, ex animatore di villaggi turistici, che vive con nostalgia i propri sogni artistici infranti e l’arrivo imminente del matrimonio della figlia Lucia. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - “I Promessi Suoceri”, la nuova commedia di Paolo Caiazzo debutta al Sannazaro

